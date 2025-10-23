La banda del bancomat | 12 assalti esplosivi in poche settimane tra Lecce e Brindisi Centri piccoli bombe di notte e fuga | ecco la strategia Tutti i paesi coinvolti

Quello della scorsa notte a Torre San Giovanni (Ugento) è il dodicesimo assalto esplosivo a uno sportello bancomat registrato negli ultimi mesi tra le province di Lecce e Brindisi. Una scia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La banda del bancomat: 12 assalti esplosivi in poche settimane (tra Lecce e Brindisi). Centri piccoli, bombe di notte e fuga: ecco la strategia. Tutti i paesi coinvolti

