La banda alza il tiro | doppia marmotta esplosiva devastata la Bpp di Torre San Giovanni

UGENTO – La “banda della marmotta” non si ferma più. Anzi, sembra voler alzare il tiro. Con tanto di nuovo assalto avvenuto nel corso della nottata a Torre San Giovanni, frazione marittima di Ugento, a distanza di appena due giorni dal precedente episodio di Presicce Acquarica. Erano le 3,40. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

banda alza tiro doppiaLa banda alza il tiro: doppia “marmotta” esplosiva, devastata la Bpp di Torre San Giovanni - Ad agire in cinque, arrivati in via Giano Bifronte a bordo di una Fiat Panda bianca, probabilmente la stessa auto impiegata ... Come scrive lecceprima.it

