La 20enne violentata in un parcheggio nel catanese definitive 2 condanne

Sono definitive le condanne a tre anni e quattro mesi per Salvatore Ardizzone e a due anni e otto mesi per Salvatore Filetti per la violenza sessuale a una ventenne commessa, nel 2018, all’interno di un’auto in un parcheggio di una discoteca nella periferia di Catania, al confine con Misterbianco. La Corte di Cassazione ha rigettato il loro ricorso e la sentenza è passata in giudicato. Lo scrive. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La 20enne violentata in un parcheggio nel catanese, definitive 2 condanne

