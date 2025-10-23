Kyma | emergenza rifiuti | Possibili disagi in città Serve potenziare la differenziata
«Quella della differenziata non è una problematica, è una frontiera di civiltà e Taranto è in ritardo». Le parole del presidente di Kyma Ambiente, Alfredo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
