KPop Demon Hunters arriva il merchandising Mattel e Hasbro pronti a bambole e Monopoli brandizzato?

Comingsoon.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aveva promesso: Netflix ha cominciato a mungere KPop Demon Hunters come l'entusiasmo del fandom impone. È stato annunciato l'accordo con la Mattel e la Hasbro, per merchandising legato alle loro specializzazioni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

kpop demon hunters arriva il merchandising mattel e hasbro pronti a bambole e monopoli brandizzato

© Comingsoon.it - KPop Demon Hunters, arriva il merchandising Mattel e Hasbro, pronti a bambole e Monopoli brandizzato?

Leggi anche questi approfondimenti

kpop demon hunters arrivaKPop Demon Hunters: arriva la serie TV ispirata al film? - KPop Demon Hunters è un film animato musicale fantasy prodotto da Netflix in collaborazione con Sony Pictures Animation. Secondo daninseries.it

kpop demon hunters arrivaKPop Demon Hunters farà volare il titolo Netflix? Ecco cosa dicono le previsioni - Senza i dati sugli abbonati, il successo di un film per bambini diventa il dato chiave. Si legge su it.benzinga.com

kpop demon hunters arrivaKPOP Demon Hunters torna un'altra volta al cinema! La nuova mossa di Netflix - Netflix ufficializza la nuova strategia per KPOP Demon Hunters, che torna finalmente al cinema dopo il successo dell'uscita. Si legge su cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Kpop Demon Hunters Arriva