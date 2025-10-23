Kostic cuori bianconeri dopo Real Madrid Juve | il messaggio del serbo dopo la sconfitta in Champions League al Bernabeu – FOTO

Kostic, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la sconfitta per 1-0 al Bernabeu contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni. Un segnale di appartenenza, un messaggio che arriva dal cuore. All'indomani della sconfitta di misura ma orgogliosa contro il Real Madrid, Filip Kostic ha affidato ai social un pensiero semplice ma significativo: i colori bianconeri. Un post che assume un valore particolare, visto il momento delicato della squadra e la sua situazione personale.

