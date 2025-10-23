Koopmeiners che bordata di Tuttosport dopo Real Madrid Juve | Un fantasma abbandonato a se stesso Voto bassissimo per l’olandese!

Koopmeiners è stato bocciato così da Tuttosport dopo Real Madrid Juve: «Un fantasma abbandonato a se stesso». Ecco il voto per l’olandese!. Una bocciatura senza appello. Il giorno dopo la notte del Santiago Bernabéu, Teun Koopmeiners finisce sul banco degli imputati. Tuttosport, nel giudicare la prestazione del centrocampista olandese contro il Real Madrid, non usa mezzi termini: un 4 in pagella, accompagnato da una descrizione impietosa. REAL MADRID JUVE 1-0: LA CRONACA “Un fantasma abbandonato a se stesso”: la pagella shock. « Un fantasma abbandonato a se stesso. Perde tutti i duelli. Non è una novità ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners, che bordata di Tuttosport dopo Real Madrid Juve: «Un fantasma abbandonato a se stesso». Voto bassissimo per l’olandese!

