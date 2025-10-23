Una notte da dimenticare. Per la Juventus, quella del Santiago Bernabéu è stata una sconfitta che lascia più rimpianti che certezze. Ma per Teun Koopmeiners, il giorno dopo si è trasformato in un vero e proprio processo sportivo. Secondo Tuttosport, il centrocampista olandese è stato uno dei peggiori in campo nella sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid, una gara in cui la squadra di Igor Tudor aveva bisogno di personalità e qualità nel cuore del gioco. Al contrario, l’ex Atalanta è apparso spento, svuotato, quasi irriconoscibile. «Un fantasma abbandonato a se stesso». Il quotidiano torinese non usa giri di parole: voto 4 in pagella, accompagnato da una descrizione durissima. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Koopmeiners, bocciatura senza appello dopo Real-Juve: «Un fantasma abbandonato a se stesso»