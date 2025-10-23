Koopmeiners a Prime Video | Ho avuto un po’ di difficoltà mi prendo la responsabilità Ma ho giocato qualche volta in una posizione non mia ho parlato con società e mister e…

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dopo il match. Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – « Ho avuto un po’ di difficoltà ma mi assumo la responsabilità. Ho parlato anche con la società e il mister. Ho giocato qualche volta anche in una posizione che non era la mia, troppo avanzata. Ho detto che sono un centrocampista, mi piace costruire gioco, gestire il pallone a centrocampo, cercare il passaggio giusto. Di sicuro voglio andare avanti a far gol ma sono un centrocampista al 100%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners a prime video ho avuto un po8217 di difficolt224 mi prendo la responsabilit224 ma ho giocato qualche volta in una posizione non mia ho parlato con societ224 e mister e8230

© Juventusnews24.com - Koopmeiners a Prime Video: «Ho avuto un po’ di difficoltà, mi prendo la responsabilità. Ma ho giocato qualche volta in una posizione non mia, ho parlato con società e mister, e…»

Scopri altri approfondimenti

koopmeiners prime video hoKoopmeiners a Prime Video: "Quando il vero Koop? Mi prendo le mie responsabilità, ma ho giocato spesso fuori ruolo. Ho parlato con la società e col mister..." - Teun Koopmeiners ha analizzato la sconfitta del Bernabeu ai microfoni di Prime Video, Le parole del centrocampista della Juventus riprese da Tuttojuve. Secondo tuttojuve.com

koopmeiners prime video hoYildiz a Prime Video: "L'ho detto ai ragazzi, dobbiamo essere positivi. Fantastico indossare la fascia di capitano, spero di farlo anche in futuro" - Il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz ha analizzato la sconfitta del Bernabeu ai microfoni di Prime Video. Segnala tuttojuve.com

Koopmeiners, l’addio all’Atalanta: “Ho amato Bergamo, abbiamo scritto la storia” - Da ieri, mercoledì 28 agosto, Teun Koopmeiners è ufficialmente un giocatore della Juventus: nella serata di oggi (29 agosto) l'olandese ha salutato i tifosi dell'Atalanta, affidando il suo addio ad un ... Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Prime Video Ho