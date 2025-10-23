Koopmeiners ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dopo il match. Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – « Ho avuto un po’ di difficoltà ma mi assumo la responsabilità. Ho parlato anche con la società e il mister. Ho giocato qualche volta anche in una posizione che non era la mia, troppo avanzata. Ho detto che sono un centrocampista, mi piace costruire gioco, gestire il pallone a centrocampo, cercare il passaggio giusto. Di sicuro voglio andare avanti a far gol ma sono un centrocampista al 100%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners a Prime Video: «Ho avuto un po’ di difficoltà, mi prendo la responsabilità. Ma ho giocato qualche volta in una posizione non mia, ho parlato con società e mister, e…»