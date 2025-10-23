Kings League | dopo la Juventus un’altra società di Serie A aderisce al campionato degli streamer Di quale club si tratta

Kings League: dopo la Juventus un’altra società aderisce al campionato degli streamer. Di quale club si tratta e a quale squadra è affiliato. La Juventus non è più l’unica società professionistica italiana ad aver scommesso sulla Kings League Italia. Il club bianconero, che aveva già aperto la strada siglando una collaborazione strategica con la squadra degli Zebras, presieduta dal popolare creator Luca Campolunghi, vede ora l’ingresso di un’altra realtà di Serie A. Dopo i bianconeri, infatti, anche l’ Hellas Verona annuncia ufficialmente la propria partecipazione alla competizione ideata da Gerard Piqué. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kings League: dopo la Juventus un’altra società di Serie A aderisce al campionato degli streamer. Di quale club si tratta

