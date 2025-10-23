Kings League Diletta Leotta batte il rigore presidenziale | ecco com’è andata

Golssip.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La showgirl si è incaricata di calciare il rigore presidenziale concesso ad ogni squadra in ogni partita: comandata. 🔗 Leggi su Golssip.it

kings league diletta leotta batte il rigore presidenziale ecco com8217232 andata

© Golssip.it - Kings League, Diletta Leotta batte il rigore presidenziale: ecco com’è andata

Contenuti che potrebbero interessarti

kings league diletta leottaKings League, Diletta Leotta batte il rigore presidenziale: ecco com’è andata - Diletta Leotta si è incaricata di calciare il rigore presidenziale concesso ad ogni squadra in ogni partita: com'è andata ... Lo riporta golssip.it

kings league diletta leottaLa rivelazione di Diletta Leotta sorprende tutti, non se lo aspettava nessuno - Ospite del podcast Supernova, Diletta Leotta ha svelato un dettaglio decisamente inedito sulla sua famiglia In attesa di tornare in studio con “Fuoriclasse”, programma in onda su Dazn nella serata di ... Riporta temporeale.info

kings league diletta leottaZebras cariche alla Kings League: sfida a Bobo Vieri e Diletta Leotta - Lunedì sera è scattata la seconda edizione della Kings League Italia, il campionato di calcio a 7 più popolare e famoso del mondo, nato in Spagna da un’idea dell’ex difensore del Barcellona Gerard Piq ... Riporta ilcittadino.it

Cerca Video su questo argomento: Kings League Diletta Leotta