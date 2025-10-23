Kimber uccisa durante una sparatoria a 18 anni il gesto che commuove l’Alabama
Gli organi di Kimber Mills salveranno otto persone. Non c’è un modo giusto per raccontare la morte di una diciottenne. Eppure, quella di Kimber Mills, cheerleader dell’ultimo anno alla Cleveland High School in Alabama, ha una luce dentro. È una tragedia che si piega, ma non si spezza: una storia di violenza che diventa un inno alla vita. Colpita da un proiettile durante una rissa scoppiata nella notte di sabato, Kimber è stata collegata per giorni alle macchine che la tenevano in vita all’ospedale UAB. Martedì, la famiglia ha preso la decisione più difficile: staccare il respiratore. Ma anche la più luminosa: permettere che i suoi organi salvassero altre vite. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
