Kim Kardashian rivela di spendere oltre 1 milioni di dollari all' anno per i suoi trattamenti beauty | Sto solo mantenendo la mia Bentley
Conservare corpo, viso e capelli in perfetto stato ha un costo importante. La star di Instagram, fresca di 45esimo compleanno, confessa in un podcast la cifra che investe annualmente in protocolli di bellezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Kim Kardashian ha rivelato cosa ha segnato la fine definitiva del suo matrimonio con Ye, spiegando di aver lasciato una relazione "tossica" per proteggere se stessa e i suoi figli. La star ha parlato apertamente del difficile equilibrio tra amore, responsabilità e s - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian svela perché ha chiuso la relazione con Kanye West: "Dovevo salvare me stessa" - X Vai su X
Lo shopping “folle” di Kim Kardashian: ogni anno spende un milione di euro in prodotti di bellezza - Per Kim Kardashian prendersi cura della sua bellezza è un vero e proprio "lavoro", tanto da arrivare a spendere cifre da capogiro in prodotti ... fanpage.it scrive
“Per la bellezza spendo qualcosa come un milione di dollari l’anno ma non ho idea di quanto costi un cartone di latte”: Kim Kardashian e le critiche social - La star confessa nel podcast Call Her Daddy di spendere cifre astronomiche per il suo aspetto ma di essere scollegata dalla realtà quotidiana ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Kim Kardashian rilancia il pelo. Ma è ecosostenibile e si indossa (su un paio di mutande) - Dopo aver fatto parlare di sé con il reggiseno di Skims con capezzoli integrati, disponibili con o senza ... Riporta panorama.it