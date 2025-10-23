Kim Kardashian rivela di spendere oltre 1 milioni di dollari all' anno per i suoi trattamenti beauty | Sto solo mantenendo la mia Bentley

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conservare corpo, viso e capelli in perfetto stato ha un costo importante. La star di Instagram, fresca di 45esimo compleanno, confessa in un podcast la cifra che investe annualmente in protocolli di bellezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

