Kim Kardashian 45 anni e zero limiti | il vestito pitonato che conquista Londra
Ha appena spento 45 candeline, ma Kim Kardashian sembra divertirsi a sfidare il tempo, la logica e qualunque convenzione di stile. Dopo la tappa parigina tra compleanni scintillanti e look da diva del Crazy Horse, la star è atterrata a Londra per la première di All’s Fair, la nuova serie firmata Ryan Murphy in cui interpreta una spregiudicata avvocata divorzista. E, come da copione, ha trasformato il red carpet in una passerella ad alto tasso di seduzione. Kim Kardashian, il vestito pitonato più audace della stagione. Per l’occasione, Kim Kardashian ha scelto un abito impossibile da ignorare: un vestito pitonato nero, firmato Dilara Findikoglu, con corsetto scolpito, spalline sottili e gonna al polpaccio, realizzato in pelle lucida effetto serpente. 🔗 Leggi su Dilei.it
