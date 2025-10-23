Kim Juve dalla Germania non hanno dubbi | sarà derby tutto italiano tra quei due top club! Le ultimissime sul difensore del Bayern Monaco

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Juve, Bild lancia l’indiscrezione: nerazzurri in vantaggio anche sui cugini del Milan, i bianconeri mollano la presa? Le ultimissime sul difensore. Un obiettivo che si allontana, una pista che si raffredda proprio quando sembrava potersi scaldare. La  Juventus, alla ricerca di un sostituto per l’infortunato  Gleison Bremer, vede complicarsi maledettamente la strada che porta a  Kim Min-jae. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla  Germania, e riportate dal quotidiano  Bild, sul difensore coreano del  Bayern Monaco  si sarebbe scatenato un vero e proprio derby di mercato tra  Milan  e  Inter, con i bianconeri che sembrano aver perso terreno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kim juve dalla germania non hanno dubbi sar224 derby tutto italiano tra quei due top club le ultimissime sul difensore del bayern monaco

© Juventusnews24.com - Kim Juve, dalla Germania non hanno dubbi: sarà derby tutto italiano tra quei due top club! Le ultimissime sul difensore del Bayern Monaco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

kim juve germania hannoDalla Germania sicuri: per il difensore Kim Min-Jae è derby tra Inter e Milan - Uno dei nomi evidenziati con maggiore attenzione nella lista dei desideri dell’Inter per il prossimo mercato è quello di Kim Min- tuttomercatoweb.com scrive

Kim Juve: non solo i bianconeri, anche un’altra big italiana è sulle tracce del difensore del Bayern Monaco! Svelate le prossime mosse in vista di gennaio… - Kim Juve: un’altra big italiana è sulle tracce del difensore del Bayern Monaco. Lo riporta juventusnews24.com

kim juve germania hannoKim Juve, arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri! Non sono l’unico club di Serie A interessato al difensore: la rivelazione infiamma la pista - Kim Juve, arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul difensore del Bayern Monaco Un’idea che ha del clamoroso, un ritorno di fiamma che potrebbe infiammare il mercato ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Kim Juve Germania Hanno