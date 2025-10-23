Kim Juve dalla Germania non hanno dubbi | sarà derby tutto italiano tra quei due top club! Le ultimissime sul difensore del Bayern Monaco

Kim Juve, Bild lancia l’indiscrezione: nerazzurri in vantaggio anche sui cugini del Milan, i bianconeri mollano la presa? Le ultimissime sul difensore. Un obiettivo che si allontana, una pista che si raffredda proprio quando sembrava potersi scaldare. La Juventus, alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Gleison Bremer, vede complicarsi maledettamente la strada che porta a Kim Min-jae. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, e riportate dal quotidiano Bild, sul difensore coreano del Bayern Monaco si sarebbe scatenato un vero e proprio derby di mercato tra Milan e Inter, con i bianconeri che sembrano aver perso terreno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kim Juve, dalla Germania non hanno dubbi: sarà derby tutto italiano tra quei due top club! Le ultimissime sul difensore del Bayern Monaco

