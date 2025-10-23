Kim Inter non solo i nerazzurri | anche una rivale piomba sul difensore il punto

Inter News 24 Kim Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. L’ Inter ha messo nel mirino Kim Min-jae, difensore del Bayern Monaco, come obiettivo principale per rinforzare la propria difesa, vista anche la possibilità che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij possano lasciare a fine stagione. Secondo quanto riportato da Bild, il club nerazzurro ha la disponibilità economica per affondare il colpo, ma dovrà affrontare una concorrenza agguerrita per accaparrarsi il centrale sudcoreano. Se da un lato l’Inter considera Kim Min-jae come una priorità per il futuro, dall’altro il Milan è anch’esso interessato al difensore, inserendo il giocatore tra gli obiettivi per rinforzare la propria difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kim Inter, non solo i nerazzurri: anche una rivale piomba sul difensore, il punto

