Kim Inter non solo i nerazzurri | anche una rivale piomba sul difensore il punto

Internews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Kim Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. L’ Inter ha messo nel mirino Kim Min-jae, difensore del Bayern Monaco, come obiettivo principale per rinforzare la propria difesa, vista anche la possibilità che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij possano lasciare a fine stagione. Secondo quanto riportato da Bild, il club nerazzurro ha la disponibilità economica per affondare il colpo, ma dovrà affrontare una concorrenza agguerrita per accaparrarsi il centrale sudcoreano. Se da un lato l’Inter considera Kim Min-jae come una priorità per il futuro, dall’altro il Milan è anch’esso interessato al difensore, inserendo il giocatore tra gli obiettivi per rinforzare la propria difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

kim inter non solo i nerazzurri anche una rivale piomba sul difensore il punto

© Internews24.com - Kim Inter, non solo i nerazzurri: anche una rivale piomba sul difensore, il punto

News recenti che potrebbero piacerti

kim inter nerazzurri rivaleLa Bild conferma: “Inter e Milan in corsa per Kim” - Kim è ai margini del progetto dle Bayern ma secondo la Bild Milan e Inter potrebbero provarci nel mercato di gennaio ... Lo riporta ilnapolista.it

Kim-Inter, le reazioni dopo l’annuncio in Germania - Il difensore coreano torna al centro del calciomercato, i nerazzurri ci pensano: le reazioni dopo le ultime notizie ... Da calciomercato.it

kim inter nerazzurri rivaleBild – Mercato, tutto vero: l’Inter è concreta su Kim! Ha disponibilità economica e quindi… - Torna forte l'interesse dell'Inter nei confronti di Kim Min Jae, difensore del Bayern Monaco che piace da tempo ai nerazzurri ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Kim Inter Nerazzurri Rivale