Kim-Inter le reazioni dopo l’annuncio in Germania

23 ott 2025

L’ex Napoli in uscita dal Bayern Monaco, i giornalisti tedeschi convinti della pista di mercato: cosa succede tra i tifosi Il mercato torna improvvisamente protagonista, anche se siamo lontani dal via della sessione di gennaio. Tra le notizie di oggi, le conferme, in Germania, sull’interessamento dell’Inter, ma anche del Milan, per Kim-Min-Jae, ex difensore del Napoli. Sulla ‘Bild’, riferite indicazioni concrete sul fatto che il coreano voglia provare a rilanciarsi altrove e sul forcing che può partire da parte di nerazzurri e rossoneri. Ma, dal lato della Beneamata, i pareri sono contrastanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

