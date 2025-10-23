KievConsiglio Ue | asset russi congelati

22.15 "Nel rispetto del diritto dell'Ue, i beni della Russia dovrebbero rimanere immobilizzati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non la risarcirà per i danni causati dalla sua guerra". E' quanto si legge nelle conclusioni approvate a 26 (senza l'Ungheria) dal Consiglio europeo. Inoltre l'Unione europea "si impegna a far fronte alle urgenti esigenze finanziarie dell'Ucraina per il 2026-2027, anche per i suoi sforzi militari e di difesa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it