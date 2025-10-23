Kevin Pellecchia intercettato in Questura avrebbe colpito Raffaele Marianella sul pullman con un mattone

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025

Kevin Pellecchia intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso l'autista Raffaele Marianella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

