Kevin Pellecchia intercettato in Questura avrebbe colpito Raffaele Marianella sul pullman con un mattone

Kevin Pellecchia intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso l'autista Raffaele Marianella.

Si tratta di Kevin Pellecchia, il più giovane fra i tre arrestati. La madre aveva dichiarato: «Mio figlio non raccoglierebbe mai una pietra da terra, lo firmerei col sangue» - facebook.com Vai su Facebook

#Rieti L'#assalto al #pullman dei tifosi del #PistoiaBasket, costato la vita ad un autista. L’avvocato Andrea Vella, difensore di Kevin Pellecchia, uno degli accusati, al #GR1: "Il mio assistito vorrebbe parlare con i familiari della vittima”. Di @elenapababaloni - X Vai su X

Omicidio Raffaele Marianella, Kevin Pellecchia intercettato in Questura: «Ho lanciato il sasso più appuntito» - Kevin Pellecchia ha ammesso di avere lanciato il sasso che avrebbe ucciso Raffaele Marianella. Scrive msn.com

Kevin Pellecchia, chi è l'ultrà che ha lanciato il sasso contro il bus a Rieti. «Piange in cella» - Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere ... Segnala ilmessaggero.it

Assalto al bus: il fermato intercettato ammette il lancio mortale - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere ... Segnala ansa.it