Kenya trovata morta suor Anselmina Karimi | sul suo corpo lividi e tracce di sangue accusata una consorella
La religiosa, 65 anni, gestiva l'orfanotrofio "bresciano" di Nkabune. Il suo corpo è stato trovato nella sala da pranzo del convento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
