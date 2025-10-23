Kelly è stato giudicato con un 5 in pagella dopo Real Madrid Juve: «La madre di tutte le colpe. Errore fatale». A cosa ha fatto riferimento il voto. Una disattenzione che costa carissima, un errore fatale nella notte più importante. La prestazione di Lloyd Kelly al Santiago Bernabéu finisce sotto la lente d’ingrandimento della critica e il giudizio è severo. Tuttosport, nel suo pagellone post Real Madrid Juventus, punisce il difensore inglese con un pesante 5, attribuendogli la colpa principale sul gol che ha deciso la partita. “La madre di tutte le colpe”: l’errore su Bellingham. « La madre di tutte le colpe: si perde Bellingham in occasione del gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly ‘punito’ con un 5 in pagella: «La madre di tutte le colpe. Errore fatale». A cosa ha fatto riferimento Tuttosport nel suo giudizio