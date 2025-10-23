Leggenda dell’Università dello Utah, seconda scelta al draft 1997 dietro a Duncan e primo bianco sulla copertina di Slam, dopo cinque stagioni ai Nets ha vissuto un percorso Nba in quattro squadre diverse. Oggi allena e gestisce la “Colorado Premier Basketball Club”, il programma giovanile che ha fondato in Colorado. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Keith Van Horn, i 50 anni del ragazzo “che non giocava, ma costruiva il destino”