keith van horn i 50 anni del ragazzo che non giocava ma costruiva il destino

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leggenda dell’Università dello Utah, seconda scelta al draft 1997 dietro a Duncan e primo bianco sulla copertina di Slam, dopo cinque stagioni ai Nets ha vissuto un percorso Nba in quattro squadre diverse. Oggi allena e gestisce la “Colorado Premier Basketball Club”, il programma giovanile che ha fondato in Colorado. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

