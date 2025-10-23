Keira Knightley racconta il suo periodo più buio a 18 anni insultata dai paparazzi per strada | la strategia - geniale - per batterli
Quando hai 18 anni e diventi improvvisamente una star planetaria, nessuno ti prepara a quello che ti aspetta. Keira Knightley lo sa bene. Lo ha scoperto, dolorosamente, sulla sua pelle. E ora che ha più di 40 anni e ha ancora successo, può raccontare con serenità uno dei periodi peggiori della sua vita. Perché dopo il successo esplosivo di Pirati dei Caraibi nel 2003, la sua esistenza si è trasformata in un incubo fatto di paparazzi ossessivi, insulti gridati per strada e inseguimenti al limite del legale. In una recente intervista al quotidiano inglese The Times, l’attrice britannica ha finalmente raccontato quanto sia stato brutale quel periodo. 🔗 Leggi su Amica.it
