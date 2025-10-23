Ci sono date che, a guardarle oggi, sembrano piccole fenditure nella superficie liscia del tempo. Ottobre 1977 è una di quelle. A Charlotte, nel cuore della Mid-Atlantic, un giovane di ventotto anni entra sul ring con un mantello d’oro e piume bianche che pare uscito da un sogno di decadenza. Ric Flair non assomiglia a nessuno. Né al rude Harley Race, né ai tecnici texani come i Funk. È qualcosa di nuovo, di disturbante, quasi un’impertinenza estetica. Eppure, in quel gesto esagerato, nella camminata tronfia e nel sorriso lucido come una lama, si nasconde una mutazione culturale: l’inizio del wrestling moderno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #16 “Arriva Ric Flair”