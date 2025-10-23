Karate i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 | guidano D’Onofrio Ghinami e Avanzini
In vista dei Mondiali 2025 che si terranno dal 27 al 30 novembre al Cairo, per l’Italia del karate il dado è tratto. Lo staff tecnico guidato dal DT Luca Valdesi ha infatti reso nota la lista ufficiale di atleti che volerà alla volta dell’Egitto per l’avventura iridata del prossimo mese. Un contingente da record, visto che saranno 11 gli azzurri impegnati in terra africana, su un massimo di 12 slot disponibili: l’Italia è prima in Europa per numero di qualificati. Si tratta, nello specifico di: Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami nel kata, Erminia Perfetto, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Angelo Crescenzo e Matteo Avanzini nel kumite. 🔗 Leggi su Oasport.it
