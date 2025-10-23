Kamptein | l’arte dell’ossidazione secondo Roberto Delfino | la mostra a Sestri Ponente
Dal 28 ottobre al 28 novembre presso la biblioteca Bruschi Sartori di Sestri Ponente sarà esposta la mostra fotografica Kamptein di Roberto Delfino. Lo sguardo del fotografo cerca nell'oggetto umano abbandonato, nell'erosione e nell'ossidazione un nuovo significato.Nelle parole di Delfino "è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
C'era una volta in Municipio... lunedì 6 ottobre 2025 ore 14.30/18 via Sestri, piazza Tazzoli, palazzo Fieschi. Evento realizzato con la partecipazione del Gruppo storico Sestrese e del Gruppo folcloristico di Debrecen (Ungheria). Collaborano alla manifestazion - facebook.com Vai su Facebook