Kamptein | l’arte dell’ossidazione secondo Roberto Delfino | la mostra a Sestri Ponente

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 ottobre al 28 novembre presso la biblioteca Bruschi Sartori di Sestri Ponente sarà esposta la mostra fotografica Kamptein di Roberto Delfino. Lo sguardo del fotografo cerca nell'oggetto umano abbandonato, nell'erosione e nell'ossidazione un nuovo significato.Nelle parole di Delfino "è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

