Kalulu non sente la pressione del Bernabéu | personalità corsa e lucidità L’ex Milan tra i migliori in campo
Certe sconfitte, a volte, sanno lasciare qualcosa di buono. È il caso della Juventus al Santiago Bernabéu, dove la squadra di Igor Tudor ha ceduto di misura al Real Madrid (1-0) ma ha mostrato qualche segnale di risveglio. In particolare, una prestazione spicca tra le poche luci della serata: quella di Pierre Kalulu. L’ex difensore del Milan ha disputato una partita di grande sostanza e coraggio, risultando uno dei migliori tra i bianconeri. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6,5 pieno, sottolineando la sua prova di personalità in un contesto tutt’altro che semplice. Kalulu Juve, la Gazzetta lo premia: “Gioca con coraggio, e non è banale”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
