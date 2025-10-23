Kalulu non sente la fatica | un motore costante la Gazzetta lo elogia per due aspetti in particolare La sua pagella in Real Madrid Juve

Juventusnews24.com | 23 ott 2025

Kalulu non sente la fatica al Santiago Bernabeu, una prova di personalità in una notte difficile: l’ex Milan è uno dei migliori, 6,5 in pagella. Una sconfitta amara, ma non tutto è da buttare. Nella notte difficile del Santiago Bernabeu, la  Juventus  esce battuta per 1-0 dal  Real Madrid  ma porta a casa alcune prestazioni individuali incoraggianti, segnali di un carattere che non si è spento nonostante il periodo complicato. Tra le note più liete della serata madrilena c’è senza dubbio  Pierre Kalulu. Il difensore bianconero, schierato ancora una volta in un ruolo dispendioso sulla fascia, ha offerto una prova di grande carattere, corsa e qualità, meritandosi una promozione piena nelle pagelle de  La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

