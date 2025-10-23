Kalulu non sente la fatica | un motore costante la Gazzetta lo elogia per due aspetti in particolare La sua pagella in Real Madrid Juve

Kalulu non sente la fatica al Santiago Bernabeu, una prova di personalità in una notte difficile: l’ex Milan è uno dei migliori, 6,5 in pagella. Una sconfitta amara, ma non tutto è da buttare. Nella notte difficile del Santiago Bernabeu, la Juventus esce battuta per 1-0 dal Real Madrid ma porta a casa alcune prestazioni individuali incoraggianti, segnali di un carattere che non si è spento nonostante il periodo complicato. Tra le note più liete della serata madrilena c’è senza dubbio Pierre Kalulu. Il difensore bianconero, schierato ancora una volta in un ruolo dispendioso sulla fascia, ha offerto una prova di grande carattere, corsa e qualità, meritandosi una promozione piena nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

