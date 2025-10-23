Kallas | Approvato 19esimo pacchetto sanzioni Per Putin più difficile finanziare questa guerra – Il video

Open.online | 23 ott 2025

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 "Abbiamo appena adottato il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni: prende di mira, tra gli altri, le banche russe, gli scambi di criptovalute, entità in India e Cina. L'Ue sta limitando i movimenti dei diplomatici russi per contrastare i tentativi di destabilizzazione. Per Putin è sempre più difficile finanziare questa guerra", così 'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al suo arrivo a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

