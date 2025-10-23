Juventus Women Italia U17 agli ottavi del Mondiale di categoria | brillano le baby bianconere del settore giovanile
.. Obiettivo centrato. La Nazionale femminile Under 17 compie una splendida impresa, espugnando lo Stadio Olimpico di Rabat e superando le padrone di casa del Marocco con un netto 3-1. Non era una sfida semplice, considerando la cornice di pubblico: quasi diecimila tifosi marocchini hanno riempito l’impianto e sostenuto rumorosamente la loro squadra, ma le Azzurrine non si sono lasciate intimidire.Grazie a questa vittoria, la seconda in altrettante partite disputate nel girone, la squadra guidata dalla CT Viviana Schiavi ha ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus. . Juventus Women bounced back from their UCL setback to claim their first Serie A Women’s win of the season! - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Women, prima vittoria in campionato: battuta la Lazio 1-0 a Roma - X Vai su X
Convocati Italia U17 per il Mondiale di categoria: ci sono Elimoghale e altri due bianconeri! Ecco quante partite salteranno con la Juve - Convocati Italia U17 per il Mondiale di categoria: tutti i dettagli sui bianconeri chiamati per questo grande evento C’è un pezzo importante di Juventus nella spedizione Azzurra che prenderà parte al ... Riporta juventusnews24.com
Juventus Women Under 17: sette calciatrici bianconere convocate dalla Nazionale italiana per il Mondiale di categoria. L’elenco - Juventus Women Under 17: sette calciatrici bianconere convocate dalla Nazionale italiana per il Mondiale di categoria. Scrive juventusnews24.com
Women, otto giocatrici della Juventus andranno al Mondiale U17 - L'Italia è attesa tra le protagoniste del torneo e la guida tecnica delle azzurrine per l'occasione sarà ... Da ilbianconero.com