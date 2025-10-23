Juventus Women Italia U17 agli ottavi del Mondiale di categoria | brillano le baby bianconere del settore giovanile

.. Obiettivo centrato. La Nazionale femminile Under 17 compie una splendida impresa, espugnando lo Stadio Olimpico di Rabat e superando le padrone di casa del Marocco con un netto 3-1. Non era una sfida semplice, considerando la cornice di pubblico: quasi diecimila tifosi marocchini hanno riempito l’impianto e sostenuto rumorosamente la loro squadra, ma le Azzurrine non si sono lasciate intimidire.Grazie a questa vittoria, la seconda in altrettante partite disputate nel girone, la squadra guidata dalla CT Viviana Schiavi ha ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

