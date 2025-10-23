Juventus Tudor post Real Madrid Merivatamo di più

Le parole di Tudor Applicazione, buona volontà e tanta grinta. Una Juventus completamente diversa da quella vista contro il Como, a non è bastata. Le dichiarazioni di Tudor dopo la partita a Prime Video. “L’approccio lo abbiamo sbagliato in poche partite, poi abbiamo punti di forza e limiti, ma va L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor post Real Madrid “Merivatamo di più”

Argomenti simili trattati di recente

Real Madrid-Juventus, Tudor: "Ragazzi dispiaciuti, meritavamo il pareggio". VIDEO #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Igor Tudor commenta la sconfitta di Madrid ? Anche secondo voi la Juventus avrebbe meritato almeno un gol? - facebook.com Vai su Facebook

Tudor: "Buona prestazione con il Real, meritavamo un gol, sarebbe cambiato tutto" - Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di "TMW" per commentare la sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid nel match valido per la terza giornata della ... tuttojuve.com scrive

Pagina 2 | Tudor e il confronto Real: “Hanno i mostri. Leader Juve? Siamo un po’ sotto” - Meritavamo di più, meritavamo di fare un gol e siamo dispiaciuti però la squadra c'era. Come scrive tuttosport.com

Real Madrid Juventus, Zazzaroni giustifica i bianconeri! La sua analisi del match: «Partita intelligente, studiata sulle qualità e i limiti del Real» - Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport l’analisi sul match di Champions perso al Bernabeu «Quando di più non si può». Secondo calcionews24.com