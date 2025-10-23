Juventus Tudor | Manca il peso dei campioni Il goal? Senza errori le partite finirebbero 0-0

2025-10-22 21:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Al termine della gara del Bernabeu, decisa per il Real Madrid dal goal di Jude Bellingham, ha parlato Igor Tudor. Il tecnico della Juventus ha analizzato, ai microfoni di Prime Video, la sconfitta dei bianconeri, a quota 2 punti in Champions League. TUTTI DEVONO ESSERE LEADER. “C’è rammarico per non aver portato a casa un punto. I ragazzi sono dispiaciuti, peccato non aver segnato. Leader? Lo devono essere tutti. Siamo un po’ sotto rispetto a quello che vorrei. Abbiamo tanti nuovi ed è mancato il peso dei campioni che di solito si trovano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com