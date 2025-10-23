Juventus tensione ai vertici | Tether sfida il CdA con diritti per i soci

A pochi giorni dall’assemblea degli azionisti del 7 novembre all’Allianz Stadium, la Juventus si trova al centro di una nuova fase di tensione societaria. Il colosso delle stablecoin Tether, secondo azionista del club con una quota pari all’11,5% del capitale sociale, ha inviato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Consob una serie di richieste di modifica all’ordine del giorno. L’obiettivo: ottenere un ruolo più rilevante nella gestione e garantire maggiori diritti agli azionisti di minoranza. In una lettera firmata dal direttore finanziario Giancarlo Devasini, Tether chiede di anticipare la discussione sull’aumento di capitale, parte straordinaria dell’assemblea, rispetto ai temi ordinari come l’approvazione del bilancio e la nomina del nuovo CdA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Juventus, tensione ai vertici: Tether sfida il CdA con diritti per i soci

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il tecnico della #Juventus sente la tensione prima della sfida di #ChampionsLeague contro il #RealMadrid - facebook.com Vai su Facebook

Il derby dell’amicizia #JuventusMilan Non esiste altro scontro al mondo tra big con così poca tensione agonistica e psicologica La Juventus l’ha giocato come avrebbe dovuto il Napoli. Occhio: forse Allegri fa fuori Leao Nuovo episodio completo - X Vai su X

Juventus, tensione ai vertici: Tether sfida il CdA con diritti per i soci - A pochi giorni dall’assemblea degli azionisti del 7 novembre all’Allianz Stadium, la Juventus si trova al centro di una nuova fase di tensione ... Come scrive quifinanza.it

Juventus (Corriere): scontro aperto tra Exor e Tether nel consiglio d’amministrazione. Il board ha dato questa inidicazione agli azionisti. Cosa succede - Juventus (Corriere): scontro aperto tra Exor e Tether nel consiglio d’amministrazione. Segnala juventusnews24.com

Tether tenta l’assalto della Juventus, ma Elkann non molla: cosa succede nella società bianconera - Tether, tra le più importanti società di criptovalute al mondo, punta a conquistare la Juventus, anche se Exor con John Elkann resiste. Secondo msn.com