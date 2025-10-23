Juventus-Real | ko al Bernabeu

Ilprimatonazionale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo tempo equilibrato La partita di Champions League tra Real Madrid e Juventus, valida per la terza giornata della fase a gironi, si è chiusa con un 1-0 per i Blancos al Santiago Bernabéu il 22 ottobre 2025. I bianconeri hanno iniziato bene, con un approccio ordinato che ha limitato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus real ko al bernabeu

