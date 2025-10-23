Juventus | prestazione di cuore contro il Real ma non basta
La Juventus al Bernabeu lotta, ma non basta Per cinquantotto minuti, il muro della Juventus ha retto. Un fortino di sacrificio, sudore e grinta costruito da Tudor con un prudente 5-3-2. Di Gregorio ha parato l’impossibile, negando al Real Madrid un vantaggio che sembrava inevitabile. Vlahovic in un contropiede L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Buona prestazione della Juventus a Madrid, ma non basta ai bianconeri. Tudor inevitabilmente tiene fuori i nuovi acquisti, sinora impresentabili, e Locatelli, ma Vlahovic sfiora solo il vantaggio e Kostic il pari nel recupero. E il Real segna sul solito errore di Kell - X Vai su X
La Juventus perde ancora, ma stavolta avversario e prestazione non inducono pensieri negativi: la differenza la fa il primo goal stagionale di Bellingham, ma ai blancos è servito un grande Courtois L'Atalanta invece le ha provate tutte, ma si deve accontenta - facebook.com Vai su Facebook
La prima pagina di QS è sul ko della Juventus a Madrid: "Il cuore non basta" - La buona prestazione non è sufficiente per permettere alla Juventus di uscire con qualche punto dal Bernabeu nella terza giornata della League. Da tuttomercatoweb.com
Juventus, buona reazione ma non ottima contro il Real Madrid: ora serve continuità contro la Lazio - Juventus, buona reazione ma non ottima contro il Real Madrid: ora serve continuità contro la Lazio Se cercavamo una reazione, la partita contro il Real Madrid l’ha ... tuttojuve.com scrive
Juventus, l’intervento killer di Diaz su Thuram scatena un putiferio. Il record negativo di Tudor, bufera su Openda - Juventus, l’intervento killer di Diaz su Thuram scatena un putiferio. Scrive sport.virgilio.it