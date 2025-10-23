Juventus | Nedved e le difficoltà bianconere

Ilprimatonazionale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un orgoglio al Bernabéu Pavel Nedved, ex vice presidente della Juventus e direttore delle nazionali ceche, ha parlato in un’intervista a Sky Sport il 23 ottobre 2025, in occasione della sua presenza a Roma per seguire Viktoria Plzen-Roma in Conference League. “Credo che con il Real ci sia stata una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus nedved e le difficolt224 bianconere

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Nedved e le difficoltà bianconere

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nedved a Sky: "Alla Juve se non dai il 100% non sopravvivi" - L'attuale direttore generale della Repubblica Ceca ha affrontato diversi temi, tra cui il momento attuale ... Si legge su ilbianconero.com

Juventus, Balzarini: ‘I bianconeri sono il bersaglio di tutti perché creano frustrazione’ - La Juventus ha vissuto una settimana intensa e carica di tensioni dopo le polemiche arbitrali seguite alla partita contro il Verona. Lo riporta it.blastingnews.com

Plusvalenze Juventus: prosciolto Arrivabene, patteggiano Agnelli, Nedved e Paratici - Si è chiuso oggi il processo sui conti della Juventus, nato ... Come scrive lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Nedved Difficolt224 Bianconere