Nervi tesi in finale Nella notte di Champions League al Santiago Bernabéu, dopo il 1-0 del Real Madrid contro la Juventus, Vinicius Junior ha mostrato un lato umano e impulsivo. Come riportato da Fanpage.it, l’attaccante brasiliano ha atteso la fine della partita per affrontare Fede Valverde, con un gesto che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: momenti di tensione al Bernabeu