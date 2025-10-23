Juventus | Koopmeiners | Periodo complicato

Un periodo difficile Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid al Bernabéu il 22 ottobre 2025, come riporta Sport Mediaset. “Ho attraversato un periodo complicato, me ne assumo la responsabilità”, ha ammesso, riferendosi alle ultime uscite in cui ha mostrato opacità. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Koopmeiners: “Periodo complicato.”

