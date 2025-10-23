Juventus | ko con i Real punto di partenza per il futuro

Un segnale, non una svolta La Juventus ha perso 1-0 contro il Real Madrid al Bernabéu il 22 ottobre 2025, con Jude Bellingham autore del gol decisivo al 58’. Non è la svolta attesa, ma un punto di partenza, come analizzato da Tuttosport il 23 ottobre 2025. La squadra di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

