Juventus fiducia a tempo per Tudor | la società riflette ma l’esonero costerebbe una fortuna

Una sconfitta onorevole, un segnale di orgoglio. Ma anche l’ennesimo campanello d’allarme. La Juventus lascia il Santiago Bernabéu con l’amaro in bocca: il Real Madrid passa solo 1-0, ma la buona prova dei bianconeri non basta a placare la tempesta che da settimane aleggia intorno alla panchina di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico croato resta sotto osservazione. La società ha apprezzato l’atteggiamento mostrato contro una delle squadre più forti d’Europa, ma la classifica e la serie negativa pesano come macigni. Una fiducia a tempo: la Lazio è l’ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

News recenti che potrebbero piacerti

Juve, il mercato non decolla: Openda, David e Zhegrova ancora non incidono. Avete fiducia negli attaccanti bianconeri? 44 milioni per Openda, 14 per Zhegrova e l’ingaggio pesante di David. La Juventus in estate ha investito per rinforzare l’attacco, ma al - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, fiducia a tempo per Tudor: ora servono orgoglio e risultati https://torinotoday.it/sport/calcio/juventus-tudor-esonero-sostituti.html… - X Vai su X

Tudor confermato ma è una fiducia a tempo, gli scenari rimangono in ballo, ecco perché - Tudor confermato ma è una fiducia a tempo, gli scenari rimangono in ballo, ecco perché La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus rimane ... Segnala tuttojuve.com

Tudor Juve (Gazzetta), non cambia lo scenario dopo Madrid: l’allenatore resta sotto osservazione, in caso di ko con la Lazio… Gli aggiornamenti - Tudor Juve, la Gazzetta analizza il futuro del tecnico: due ko di fila pesano, ma l’esonero costerebbe tantissimo. Lo riporta juventusnews24.com

Tudor fiducia a tempo, la Juventus gli concede altre sei partite mentre valuta le alternative - Alle porte c'è il Real Madrid, che non sarà determinante per il suo futuro alla Juventus ... Secondo fanpage.it