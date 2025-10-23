Juventus | Di Gregorio ha brillato al Bernabeu

Nella sfida di Champions League del 22 ottobre 2025, la Juventus ha perso 1-0 contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu, ma Michele Di Gregorio ha rubato la scena. il portiere bianconero, bersagliato da critiche spesso ingiuste in questa stagione, ha sfoderato una prestazione straordinaria

