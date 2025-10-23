Juventus Corriere | scontro aperto tra Exor e Tether nel consiglio d’amministrazione Il board ha dato questa inidicazione agli azionisti

. Cosa succede. È scontro aperto tra il consiglio di amministrazione della Juventus, guidato dalla holding Exor, e il nuovo socio forte del club bianconero,  Tether. Come riportato da  Corriere.it, la tensione è alta in vista dell’assemblea dei soci del 7 novembre. Il board juventino, pur avendo formalmente accolto le proposte di integrazione all’ordine del giorno presentate dal colosso delle criptomonete, ha infatti dato una chiara indicazione agli azionisti:  votare contro  tali proposte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

