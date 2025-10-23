Juventus Balzarini Che errore di Giuntoli su Kaio Jorge!

Ilprimatonazionale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kaio Jorge un nuovo rimpanto dopo Huijsen? Gianni Balzarini, sul suo canale YT, ha parlato dell’ex giocatore della Juventus Kaio Jorge. ll brasiliano, dopo un periodo non brillante in Italia tra Juventus e Frosinne, ha ritrovato gol e giocate grazie al ritorno i brasile. Balzarini ha dichiarato. “ Sapete quanti gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus balzarini che errore di giuntoli su kaio jorge

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Balzarini “Che errore di Giuntoli su Kaio Jorge!”

Approfondisci con queste news

juventus balzarini errore giuntoliBalzarini: “Errore di valutazione di Giuntoli su Kaio Jorge perché…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'ex giocatore della Juventus Kaio Jorge. Secondo tuttojuve.com

juventus balzarini errore giuntoliBalzarini: “Io non posso pensare che la Juventus abbia sondato altri allenatori perché…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Igor Tudor. Lo riporta tuttojuve.com

juventus balzarini errore giuntoliBalzarini senza giri di parole sul momento che sta vivendo la Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista - Balzarini senza giri di parole sul momento che sta vivendo la Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista Una sconfitta pesante, quella contro il Como, che non è solo un incidente di percorso ma, for ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Balzarini Errore Giuntoli