Juve Stabia in amministrazione giudiziara il presidente Langella | Io e i miei soci estranei a tutto
Il presidente Langella, in una nota personale, commenta le vicende giudiziarie del club: "Condivido pienamente le finalità del provvedimento", ma sottolinea la totale estraneità sua e dei soci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’indagine che ipotizza infiltrazioni della camorra nella Juve Stabia «rappresenta un’ulteriore ferita all’immagine della città» - facebook.com Vai su Facebook
Imprese e soggetti vicini ai D'Alessandro gestivano servizi strategici. Allo stadio, inoltre, presenti tifosi pregiudicati e colpiti da Daspo. $juvestabia - X Vai su X
Juve Stabia in amministrazione giudiziara, il presidente Langella: “Io e i miei soci estranei a tutto” - Il presidente Langella, in una nota personale, commenta le vicende giudiziarie del club: "Condivido pienamente le finalità del provvedimento" ... Da fanpage.it
Juve Stabia, Langella sull’amminstrazione giudiziaria: “Totalmente estraneo ai fatti. Mai gestito la società” - n seguito alla notizia del decreto di amministrazione giudiziaria di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della S. Secondo vivicentro.it
La mafia in Serie B: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto nella mani della camorra”. Possibile rinvio delle partite - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Lo riporta ilfattoquotidiano.it