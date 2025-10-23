Juve Stabia in amministrazione giudiziara il presidente Langella | Io e i miei soci estranei a tutto

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Langella, in una nota personale, commenta le vicende giudiziarie del club: "Condivido pienamente le finalità del provvedimento", ma sottolinea la totale estraneità sua e dei soci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juve stabia amministrazione giudiziaraJuve Stabia in amministrazione giudiziara, il presidente Langella: “Io e i miei soci estranei a tutto” - Il presidente Langella, in una nota personale, commenta le vicende giudiziarie del club: "Condivido pienamente le finalità del provvedimento" ... Da fanpage.it

juve stabia amministrazione giudiziaraJuve Stabia, Langella sull’amminstrazione giudiziaria: “Totalmente estraneo ai fatti. Mai gestito la società” - n seguito alla notizia del decreto di amministrazione giudiziaria di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della S. Secondo vivicentro.it

juve stabia amministrazione giudiziaraLa mafia in Serie B: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto nella mani della camorra”. Possibile rinvio delle partite - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Stabia Amministrazione Giudiziara