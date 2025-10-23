Juve Stabia il Sindaco Vicinanza | Dobbiamo liberare la città e il club dal clan D’Alessandro
C ome già emerso nei giorni scorsi, la Juve Stabia è attualmente in amministrazione giudiziaria a seguito di indagini che hanno fatto emergere un sistema di condizionamento mafioso nell’attività economica della società. Di seguito, il commento del primo cittadino di Castellammare. Le parole del sindaco Vicinanza sul caso Juve Stabia. Il Sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha dichiarato davanti alle telecamere di Canale 9: «Dobbiamo liberare Castellammare e la Juve Stabia dallo strapotere del clan D’Alessandro. Ben vengano tutte le inchieste giudiziarie. Il clan comanda da mezzo secolo e tutto ciò che serve a liberare la città da questo veleno, ben venga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
