Juve Openda-McKennie da incubo | Risarcimento danni
Openda e McKennie nel mirino dei tifosi della Juventus durante e dopo la sconfitta col Real Madrid in Champions League. Il primo per la prestazione deludente offerta da subentrato, con il gol mangiato allo scadere che resterà a lungo nella memoria degli juventini. (LaPresse) – Calciomercato.it Il texano, invece, ha ricevuto e sta ricevendo molte critiche perché nell’azione del gol di Bellingham, un gol alla fine decisivo per la vittoria delle ‘Merengues’, si è fatto ubriacare troppo facilmente da Vinicius jr. Ecco alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
