Juve è crisi? Il ko a Madrid porta nuovi record negativi La striscia peggiore dal 2009 eguagliata l’era Ranieri

Juve, è crisi? Il ko a Madrid porta nuovi record negativi: la statistica e tutti gli aggiornamenti dopo l'ultimo match. Un "rallentamento" che ora assume i contorni della crisi. La Juventus non sa più vincere. La sconfitta di misura (1-0, gol di Bellingham) subita al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid è il settimo risultato utile consecutivo mancato dalla squadra di Igor Tudor, che ora è ufficialmente entrata in un tunnel buio che non si vedeva da oltre 16 anni. REAL MADRID JUVE LIVE I numeri, come riportato da Opta, sono impietosi e certificano un'involuzione preoccupante. La Juventus non ha vinto alcuna delle ultime sette partite disputate considerando tutte le competizioni, raccogliendo la miseria di cinque pareggi (quattro in campionato e uno in Champions ) e due sconfitte consecutive (il 2-0 di Como e l'1-0 di Madrid).

