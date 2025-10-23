Juve due punti in tre partite | ecco quanti punti servono per ottavi o playoff

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanti punti servono (almeno) per evitare il taglio e qualificarsi agli spareggi? E chi l'anno scorso, dopo 3 giornate, era a quota 2 come ora i bianconeri che fine ha fatto a gennaio?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve due punti treJuve, due punti in tre giornate Champions ma il peggio è passato: la previsione - Solo due punti in tre giornate di Champions League per la Juventus di Igor Tudor, che esce dal Santiago Bernabeu di Madrid con la testa alta e la prima. Si legge su tuttomercatoweb.com

juve due punti treIl cammino della Juve in Champions - E chi l'anno scorso, dopo 3 giornate, era a quota 2 come ora i bianconeri che fine ha fatto a gennaio? Segnala gazzetta.it

juve due punti treJuventus, adesso non puoi più sbagliare: quanti punti servono per andare ai playoff di Champions? - I bianconeri hanno conquistato appena due punti in tre partite nella prima fase della Champions: ecco quanti potrebbero servirne per andare almeno ai playoff. Segnala ilbianconero.com

