Juve dentro le cifre della pareggite | mai così male da 70 anni
Nelle ultime 8 gare solo 5 pareggi: nella 1955-56 i bianconeri non vinsero per tredici gare di fila e chiusero al nono posto. La squadra di Tudor non segna inoltre da tre gare, l'ultima volta fu nel 2010-11 con Delneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
