Torino, 23 ottobre 2025 – Juve alla disperata ricerca dei gol. Tre partite senza segnare e anche ieri sera al Bernabeu la sensazione di occasione sprecata considerando le ghiotte chance non sfruttate. Non è stato un Real Madrid imbattibile, al tempo stesso la prestazione della Juve è stata nettamente superiore rispetto a quella di Como, ma davanti, pur cambiando gli interpreti, è mancato il guizzo, l’acuto vincente. Dusan Vlahovic ha avuto una occasionissima, Openda e David hanno cincischiato quando c’era da essere cattivi, così è bastata una zampata di Bellingham per sancire la seconda sconfitta consecutiva e che ha incrinato pure la posizione di classifica dei bianconeri in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Juve, che fine hanno fatto i gol? Squadra a secco, Tudor sotto esame nelle prossime cinque - Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus, dopo Como anche a Madrid senza gol: sono in totale 304 minuti senza segnare. Lo riporta sport.quotidiano.net
Juventus, what happened to the goals? The team hasn't scored, Tudor under scrutiny for the next five games. - Juventus's second consecutive defeat, after Como, also went goalless in Madrid: 304 minutes without a goal. Come scrive sport.quotidiano.net
Juventus, Koopmeiners allo scoperto, lo sfogo sul ruolo: “Non posso giocare lì” - L'olandese Koopmeiners anche contro il Real Madrid non ha brillato, dopo un anno e mezzo in bianconero continua ad essere un mistero: il giocatore si difende e spiega cosa l'ha frenato ... sport.virgilio.it scrive