Juve che fine hanno fatto i gol? Squadra a secco Tudor sotto esame nelle prossime cinque

Torino, 23 ottobre 2025 – Juve alla disperata ricerca dei gol. Tre partite senza segnare e anche ieri sera al Bernabeu la sensazione di occasione sprecata considerando le ghiotte chance non sfruttate. Non è stato un Real Madrid imbattibile, al tempo stesso la prestazione della Juve è stata nettamente superiore rispetto a quella di Como, ma davanti, pur cambiando gli interpreti, è mancato il guizzo, l'acuto vincente. Dusan Vlahovic ha avuto una occasionissima, Openda e David hanno cincischiato quando c'era da essere cattivi, così è bastata una zampata di Bellingham per sancire la seconda sconfitta consecutiva e che ha incrinato pure la posizione di classifica dei bianconeri in Champions.

